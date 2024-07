Droomtransfer Ajax-flop Sutalo plotseling onzeker: 'Leverkusen richt pijlen op ervaren Liverpool-verdediger'

De kans dat deze zomer aan Bayer Leverkusen weet te slijten, lijkt plotseling een stuk kleiner te zijn geworden. Volgens Sky Sports richt de kampioen van Duitsland de pijlen op , die Liverpool deze zomer na acht jaar transfervrij heeft verlaten.

Sutalo werd afgelopen zomer voor 20,5 miljoen door Ajax losgeweekt bij Dinamo Zagreb, door bonussen zou de transfersom nog op kunnen lopen tot maximaal 23,5 miljoen. De Amsterdammers troefden onder meer Leverkusen en het Italiaanse Fiorentina af in de strijd om de handtekening van de international, maar Sutalo wist zijn prijskaartje in zijn debuutseizoen bepaald niet waar te maken. De Kroaat wordt dan ook gelinkt aan een vertrek bij Ajax, dat er financieel niet florissant voorstaat en één of meerdere spelers moet verkopen om zelf de transfermarkt op te kunnen.

Eerder deze week wist het Duitse voetbalblad Kicker nog te melden dat Leverkusen mogelijk uitkomst zou kunnen bieden. De werkgever van Jeremie Frimpong zou zich niet hebben laten afschrikken door het matige seizoen dat Sutalo in Amsterdam draaide en de verdediger nog steeds graag aan de selectie van trainer Xabi Alonso willen toevoegen.

Afgaande op de berichtgeving van Sky Sports lijkt Leverkusen echter niet voor Sutalo te gaan kiezen. De 32-jarige Matip is volgens de zender momenteel in beeld bij Die Werkself. De in Duitsland geboren oud-international van Kameroen kwam de afgelopen acht seizoenen uit voor Liverpool, waarvoor hij in totaal 201 wedstrijden speelde. Matip, die daarvoor jarenlang de clubkleuren van Schalke 04 verdedigde, is transfervrij in te lijven.

BREAKING: Sky Germany are reporting that Bayer Leverkusen are interested in signing Joel Matip ⏰ pic.twitter.com/sHoqvooHep — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2024

