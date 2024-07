Droomtransfer voor Sven van Beek (29): ‘We gunnen hem deze stap’

staat voor een bijzonder lucratief avontuur. SC Heerenveen maakt dinsdag via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige verdediger aan de slag gaat bij Al-Shahania SC uit Qatar.

Van Beek had bij Heerenveen nog een doorlopend contract. De Friese club gunt hem echter een transfer naar Al-Shahania, dat komend seizoen nieuw is op het hoogste niveau in Qatar. "Natuurlijk vinden we het jammer dat Sven vertrekt, maar we gunnen hem deze stap ook", vertelt algemeen directeur Ferry de Haan.

"Sven is een belangrijke en waardevolle speler voor ons geweest en heeft altijd duidelijk aangegeven graag een buitenlands avontuur aan te gaan. We wensen hem dan ook alle succes en geluk toe in de Qatari League” aldus de beleidsbepaler.

Van Beek heeft er drie seizoenen opzitten in dienst van Heerenveen, dat hem in 2021 oppikt erbij Feyenoord. Bij Al-Shahania komt hij voormalig Heerenveen-ploeggenoot Pelle van Amersfoort tegen.

