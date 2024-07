Duitse legende Matthäus noemt Oranje onder één voorwaarde favoriet tegen Engeland

verwacht dat Nederland in de halve finale zal afrekenen met Engeland. Voorwaarde daarvoor is wel dat Oranje net zo speelt als in de slotfase van de kwartfinale tegen Turkije, zo stelt hij.

“Als Nederland zo speelt zoals ze in de laatste twintig minuten van de kwartfinale tegen Turkije speelde, zijn ze voor mij de duidelijke favoriet in deze halve finale”, geeft Matthäus aan in gesprek met BILD. In de kwartfinale scoorde Oranje tweemaal in zes minuten tijd, waarvan de eerste twintig minuten voor het einde viel. In de slotfase hadden de mannen van Ronald Koeman nog het nodige kunst-en-vliegwerk nodig om Turkije van een gelijkmaker af te houden.

Matthäus waarschuwt Koeman ook voor de kwaliteiten die de Engelsen hebben. “Ze kunnen Engeland niet met speelse middelen bestrijden”, stelt hij. “De Engelse verdediging is heel solide. Maar dat moet ook wel, want hun doelman Jordan Pickford behoort zeker niet tot de beste tien keepers van dit toernooi”, stipt de Duitse legende de zwakte van Engeland aan.

In de andere halve finale, tussen Spanje en Frankrijk, ziet Matthäus de Fransen als favoriet, maar hij geeft aan dat het wel dicht bij elkaar ligt. “Het zijn echt twee geweldige wedstrijden”, geeft de Europees Kampioen van 1980 aan. “Het is goed mogelijk dat beide halve finales in een verlenging uitmonden, of zelfs strafschoppen. Maar Spanje moet de verdediging weer helemaal opnieuw opbouwen door de schorsingen van Dani Carvajal en Robin Le Normand. Ik denk dat ze daardoor kwetsbaarder worden”, besluit hij.

