Eerste aankoop van Sven Mislintat kan Ajax alweer verlaten: 'Aangeboden bij Lille OSC'

is aangeboden bij Lille OSC, zo meldt Foot Mercato. De middenvelder van Ajax kan zodoende terugkeren in Frankrijk, een jaar nadat hij transfervrij overstapte van Toulouse naar Ajax. Het is echter niet zeker dat Lille van plan is om werk te maken van de komst van Van den Boomen. De club 'beraadt' zich over een mogelijk bod.

Dat Van den Boomen zou kunnen vertrekken bij Ajax, werd eerder deze week al duidelijk door berichtgeving van De Telegraaf. De Amsterdamse clubleiding stond in eerste instantie welwillend tegenover een langer verblijf van de middenvelder, maar zou nu tóch van gedachten zijn veranderd. Dat meldde journalist Mike Verweij althans. Ajax kan de miljoenen die zijn vertrek zou opleveren goed gebruiken.

Ajax verbaasde vriend en vijand door na afloop van het teleurstellende seizoen 2022/23 Van den Boomen te presenteren als eerste ‘aanwinst’ van technisch directeur Sven Mislintat. Van den Boomen had een uitstekende periode bij Toulouse erop zitten, maar maakte op transfervrije basis de overstap naar de Nederlandse recordkampioen. De middenvelder was een van de weinige lichtpuntjes tijdens de voorbereiding en kon in de eerste twee competitiewedstrijden rekenen op een basisplaats, maar raakte na het uitduel met Fortuna Sittard zijn basisplaats kwijt.

Maurice Steijn deed vervolgens nog maar nauwelijks een beroep op Van den Boomen. De voetballer uit Veldhoven knokte zich na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip terug in de basis, maar een knieblessure hield hem vervolgens een paar maanden aan de kant. Eenmaal hersteld en weer beschikbaar lukte het hem niet om een basisplaats te veroveren. Van den Boomen kwam uiteindelijk tot 29 wedstrijden, waarin hij driemaal trefzeker was en één assist verzorgde. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027 en de nieuwe trainer Francesco Farioli wilde hem ‘er in principe bij houden’, maar nu lijkt hij dus alsnog op weg naar de uitgang.

