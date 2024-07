The Times komt drie dagen voor EK-finale met groot nieuws over Gareth Southgate

De Engelse voetbalbond wil, ongeacht het resultaat tegen Spanje in de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland, langer door met Gareth Southgate. Dat meldt The Times donderdagavond althans. Het huidige contract van de bondscoach loopt eind dit jaar af, maar als het aan de FA ligt, dan staat hij ook tijdens het Wereldkampioenschap van 2026 aan het roer.

Southgate had nog maar weinig ervaring als trainer toen hij in september 2016 werd aangesteld als nieuwe bondscoach van Engeland. De voormalig profvoetballer van onder meer Crystal Palace en Aston Villa moest het grote voetballand na een aantal magere jaren terug naar de top zien te krijgen. Hoewel een prijs nog ontbreekt, is hem dat zeker gelukt. Engeland reikte op het WK van 2018 in Rusland tot de halve finales, bereikt tijdens EURO 2020 de finale (die het verloor van Italië) en kwam een kleine twee jaar geleden in Qatar tot de kwartfinales.

Artikel gaat verder onder video

Engeland werd voorafgaand aan het huidige EK naast Frankrijk genoemd als gedoodverfde favoriet voor de eindzege. Hoewel de Britten zeker niet sprankelen, is Southgate er toch wéér in geslaagd de nationale ploeg naar een finale te loodsen. The Three Lions eindigden bovenaan in een groep met Denemarken, Slovenië en Servië en rekenden in de knock-outfase af met achtereenvolgend Slowakije, Zwitserland en Nederland. Zondag spelen ze de finale tegen Spanje en ongeacht de uitkomst in Berlijn, is de Engelse voetbalbond er alles aan gelegen Southgate langer binnenboord te houden.

Volgens The Times is de FA zelfs van plan een ‘charmeoffensief’ te lanceren om Southgate te overtuigen langer door te gaan als bondscoach. Zijn huidige overeenkomst loopt over een paar maanden af, maar hij zou minstens tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aan het roer moeten blijven staan. Hoe Southgate er zelf over denkt, is niet bekend. De keuzeheer kreeg tijdens de eerste fase van dit EK nogal wat kritiek te verwerken vanwege het weinig overtuigende spel en de teleurstellende optredens. De stemming is na de overwinning op Zwitserland in de kwartfinales echter omgeslagen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.