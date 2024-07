Eredivisie-rentree voorlopig van de baan: Steijn bedankt voor nieuwe uitdaging

Maurice Steijn was in beeld bij Go Ahead Eagles om de vertrokken hoofdtrainer Rene Haké op te volgen, maar hij heeft zelf het voorstel naast zich neergelegd. De oud-trainer van Ajax wil (nog) niet in de Eredivisie aan de slag.

Hake gaat de staf van Erik ten Hag bij Manchester United versterken, waardoor de Eagles binnenkort zonder trainer zitten. En dat terwijl er eind juli alweer wedstrijden op het programma staan waaruit moet blijken of de ploeg uit Deventer zich gaat plaatsen voor Conference League voetbal. In de voorrondes van dat toernooi zal Go Ahead Eagles het opnemen tegen SK Brann op 25 juli en 1 augustus.

Volgens De Stentor waren ze in Deventer op zoek naar een Nederlandse trainer, met ervaring en kwaliteiten die overeenkomen met wat Steijn kan bieden. Daardoor stond de oud-trainer van Ajax hoog op het lijstje bij Go Ahead Eagles, maar hij heeft laten weten momenteel niet in te gaan op enig voorstel van de club. Technisch manager Paul Bosvelt weet dat het lastig is om een nieuwe trainer aan te trekken: "We zijn er druk mee bezig", zegt hij tegen De Stentor. "Uiteindelijk heb je een aantal namen in je hoofd en in de praktijk blijkt toch dat het wat lastig is. Sommigen hebben andere opties, anderen zijn niet los te weken. We hopen het natuurlijk wel zo snel mogelijk voor elkaar te hebben."

Steijn leverde in het verleden goed prestaties met onder andere VVV-Venlo, NAC Breda en Sparta Rotterdam. Op 1 juli 2023 werd hij aangesteld als nieuwe trainer van Ajax, maar dit verliep minder soepel. Na elf wedstrijden, waarna Ajax op de zeventiende plaats in de Eredivisie bivakkeerde, werd de vader van FC Twente-middenvelder Sem Steijn de laan uitgestuurd.

