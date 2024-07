Erik ten Hag eist vuurwerk op transfermarkt en vertelt wat hij wil

Als het aan Erik ten Hag ligt, krijgt de selectie van Manchester United de komende weken een flink impuls. De oefenmeester wil het liefst in iedere linie nog een versterking erbij hebben. Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt zijn in ieder geval twee spelers die op korte termijn de overstap moeten maken naar Old Trafford.

"Ik wil dat de selectie zo sterk mogelijk is", zei Ten Hag vrijdag op een persmoment vanuit Los Angeles, waar zijn selectie verblijft. De oefenmeester is van mening dat de selectie van Manchester United er nog niet klaar voor is. "We hebben al twee hele goede aankopen gedaan, dus als iedereen fit is, hebben we een team dat iedereen kan verslaan. Maar in de breedte van de selectie moeten we nog stappen zetten, omdat we blessures hadden. Dit seizoen is het survival of the fittest. We willen ons nog in alle linies versterken."

Toch gaat het nog behoorlijk lastig worden voor Ten Hag om alle linies te voorzien van de juiste impulsen. Manchester United deed onlangs een bod van 35 miljoen euro op De Ligt, maar zijn club Bayern München veegde het bod resoluut van tafel en wil minimaal vijftig miljoen euro ontvangen. De Nederlandse verdediger kan een belangrijke rol spelen in de wederopbouw van de club onder Vincent Kompany, zo wordt in Duitsland gedacht.

Het belang van een brede selectie werd vorig seizoen duidelijk, toen Manchester United veel blessureleed kende. "Dat kan opnieuw gebeuren", waarschuwde Ten Hag. "Zoals ik zei: het is survival of the fittest. Er zijn veel redenen voor het grote aantal blessures. Het aantal wedstrijden, het speelschema, de belasting van de spelers... We waren niet het enige team dat er last van had. Het was ook voor een gedeelte pech. Maar met de nieuwe opzet van de Europese competities is de druk op spelers nog steeds immens."

