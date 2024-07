Erik ten Hag ontzettend lyrisch over Oranje-international: ‘Dat is bijna on-Nederlands’

Erik ten Hag heeft in de EK-campagne van het Nederlands elftal ontzettend genoten van . De oefenmeester van Manchester United hield de verrichtingen van Oranje nauwlettend in de gaten en maakt tegenover het Algemeen Dagblad een groot compliment richting de middenvelder van Nederland.

Ten Hag laat weten dat hij ‘zeer te spreken’ was of het middenveld van Nederland. “Ik vond Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten echt goed. Natuurlijk miste je Frenkie de Jong, ook als het gaat om intercepties. Maar ik weet niet of je het met de middenvelders die nu ontbraken, veel beter had gedaan. Misschien dat je zonder bal net wat balans tekortkwam”, begint de oefenmeester.

Vervolgens steekt Ten Hag de loftrompet over Simons. “Maar ik heb daarin ook genoten van Simons. De drive die hij heeft, de passie waarmee hij ballen verovert en situaties herkent: top. Zijn enorme drive ook. Dat is bijna on-Nederlands”, begint hij. “Daarin zie je volgens mij terug dat hij in het buitenland is opgeleid. Hij heeft een haast Zuid-Europese verbetenheid in zijn spel”, sluit hij het onderwerp af.

Simons kreeg de afgelopen weken zowel lof, maar met name kritiek. Vooral na de verloren halve finale tegen England moest de middenvelder annex aanvaller het ontgelden in de media. Dit komt omdat Simons de Nederlandse pers negeerde na afloop van de wedstrijd.

