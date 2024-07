Wim Kieft sloopt Oranje-international: ‘Sterrengedrag achterwege laten en normaal gaan doen’

Wim Kieft is niet te spreken over het gedrag van . De middenvelder annex aanvaller van het Nederlands elftal besloot om na afloop van de verloren halve finale tegen Engeland de pers te negeren. Kieft ergert zich hier groen en geel aan, zo valt er te lezen in zijn column voor De Telegraaf.

Simons zette Oranje in de beginfase op voorsprong met een fraaie knal in de bovenhoek. Na afloop wilden de Nederlandse journalisten de doelpuntenmaker spreken, maar dit liep anders dan gehoopt. “Het valt te hopen dat Xavi Simons snel volwassen wordt”, begint Kieft.

Artikel gaat verder onder video

“Met de kritiek op zijn gezicht en zijn gezichtsuitdrukking kan je niets. Alleen moet Simons af van dat gemakkelijke vallen en altijd die verongelijktheid, zeker als hij kritiek krijgt. Pers en kritiek horen erbij”, gaat de oud-spits verder. Volgens Simons zou de Nederlandse pers hem zelfs ‘kapot hebben gemaakt’.

“Laat iemand in zijn omgeving vertellen dat Simons dat sterrengedrag achterwege moet laten en normaal gaat doen. Dan komt het goed, want hij kan voortreffelijk voetballen”, sluit Kieft af.

