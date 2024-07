Erik ten Hag slaat alarm en pleit voor verandering: ‘Als je dat ziet, dat is gewoon bizar’

Erik ten Hag blikt tegenover het Algemeen Dagblad uitvoerig terug op het afgelopen rampseizoen van Manchester United. De oefenmeester behaalde met ‘zijn’ Engelse grootmacht een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. De Tukker denkt dat het overvolle speelschema een belemmerende factor was voor zijn ploeg.

Ten Hag benadrukt dat hij in de spiegel kijkt, maar geeft aan dat er een aantal ‘cruciale zaken’ zijn geweest waar hij geen invloed op had. “Zoals dat enorme aantal blessures. Ik weet dat de pijlen zich in dat opzicht ook op mij richtten, maar zo zit het niet in elkaar”, begint de oefenmeester. “Met de intensiteit van mijn trainingen had het niets te maken, want je traint en speelt hier om de drie dagen. Dat begon al in mijn eerste seizoen”, gaat hij verder.

Ten Hag blikt terug op het speelprogramma van zijn ploeg in dat seizoen. “Als je het programma ziet dat wij toen hadden, met 61 wedstrijden, en nog los van alle wedstrijden die mijn spelers voor hun landenploegen speelden: dat is gewoon bizar. Dat is echt te veel.” Het drukke schema had gevolgen voor United, dat veel te maken kreeg met blessures.

“Wij zijn ook niet de enige ploeg die worstelde met blessures hè, andere clubs hadden hetzelfde. Afgelopen seizoen hadden wij het alleen voortdurend in dezelfde posities, allemaal achterin. Op een gegeven moment hadden we haast geen verdedigers meer beschikbaar”, zegt Ten Hag. Afgelopen seizoen speelde Manchester United 54 wedstrijden (exclusief oefenwedstrijden).

