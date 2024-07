Extinction Rebellion wil Nederlands elftal dwarszitten en dreigt met blokkade

Extinction Rebellion is van plan de A10 te blokkeren op het moment dat het Nederlands elftal Europees kampioen wordt. De actiegroep maakt op de eigen website bekend tijdens een mogelijke huldiging van Oranje in actie te willen komen. De actie is niet gericht tegen de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, maar tegen ING.

Extinction Rebellion voert al langer actie tegen ING, de hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlands elftal. De activistische beweging, die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, eist dat de hoofdsponsor van Oranje per direct stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. Dit wil de groep eisen middels een blokkade op de snelweg de A10, op het moment dat het Nederlands elftal na het behalen van een eventuele Europese titel gehuldigd zou worden.

Artikel gaat verder onder video

“Als hoofdsponsor van de KNVB gebruikt ING het Nederlands elftal, waarvan de bank weet dat het populair is, om de eigen fossiele praktijken te verbloemen", stelt woordvoerder Tessel Hofstede van Extinction Rebellion op de eigen website. "ING beweert het jeugd- en vrouwenvoetbal te willen ondersteunen, maar juist kinderen en vrouwen worden disproportioneel hard geraakt door de klimaat- en ecologische crisis", is zij namens de actiegroep van mening.

De A10 is in het verleden vaker geblokkeerd door Extinction Rebellion. In februari dit jaar namen er demonstranten plaats op de snelweg, waardoor de politie uiteindelijk moest ingrijpen. Nu wil Extinction Rebellion opnieuw plaatsnemen op de A10, maar daar moet het Nederlands elftal eerst wel uitstekend voor gaan presteren. De blokkade vindt plaats, mits Oranje Europees Kampioen wordt. Anders vindt er namelijk geen huldiging plaats in Nederland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.