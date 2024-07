'Noah Ohio in Eredivisie te bewonderen na transfer van 1,5 miljoen euro'

gaat naar alle waarschijnlijkheid de overstap maken van Standard Luik naar FC Utrecht. Op donderdag meldde journalist Sacha Tavolieri al dat de transfer in de lucht hing, maar inmiddels is de transfersom die de Domstedelingen moeten gaan betalen bekendgemaakt door Belgische sportjournalist Kevin Sauvage. Ook de duur van het nieuwe contract van Ohio is onthuld.

Liefst 1,5 miljoen euro gaat FC Utrecht neertellen om de 21-jarige spits van Standard Luik in te lijven. De tweede seizoenshelft van 2023/24 bracht Ohio door in Engeland, waar hij als supersub fungeerde bij Championship-club Hull City. Doordat de Nederlander niet altijd in de startopstelling werd gezet door coach Liam Rosenior (inmiddels al ontslagen).

Artikel gaat verder onder video

Naar alle verwachting gaat Ohio een driejarig contract in het midden van Nederland tekenen, tot medio 2027 dus. De behendige spits wordt door de Utrechters gehaald voor concurrentie met David Min, die deze zomer de overstap maakte van RKC Waalwijk naar FC Utrecht. Afgelopen halfjaar scoorde Ohio in acht Championship-wedstrijden drie goals. Het eerste halfjaar van vorig seizoen kwam de Jong Oranje-international niet aan scoren toe bij Standard Luik.

