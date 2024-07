‘Feyenoord-huurling met werkvergunning terug in Rotterdam en wil Priske overtuigen’

is weer terug in Rotterdam, zo weet 1908.nl. De aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Boca Juniors, waarna hij in zijn thuisland bleef in afwachting van een nieuwe werkvergunning.

Inmiddels heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst alles rondom de Argentijn op orde, waardoor Bullaude weer in actie mag komen voor Feyenoord. In Rotterdam verwacht men hem snel weer op de club, waarna hij zich spoedig op het trainingsveld mag laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Waar Arne Slot afgelopen seizoen besloot om Bullaude een jaar na zijn komst te verhuren, wil diens opvolger Brian Priske de middenvelder eerst graag aan het werk zien. De 23-jarige Argentijn zal in de komende periode dus zijn best moeten doen om de Deense keuzeheer te overtuigen van zijn kunnen.

Bullaude werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan Boca Juniors in zijn thuisland. Erg succesvol was deze uitleenbeurt niet. De middenvelder wist in twintig duels namelijk slechts één keer te scoren en leverde ook één keer een assist af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.