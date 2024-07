Feyenoord versterkt zich op korte termijn met Bruno Arady

Feyenoord heeft zich verzekerd van de komst van Bruno Arady, zo meldt de Uruguayaanse radiozender Carve Deportiva. De zeventienjarige buitenspeler wordt dinsdag in Nederland verwacht om zijn transfer af te ronden. Hij komt over van Club Nacional.

Het is de bedoeling dat Arady transfervrij naar Feyenoord komt, maar Club Nacional lijkt wel een deel van de transferrechten te behouden. Daardoor zou Feyenoord bij een toekomstige transfer niet de volledige transfersom kunnen incasseren.

Arady was onlangs al in Nederland om stage te lopen bij Feyenoord. Hij liet een goede indruk achter en maakt nu definitief de overstap naar Rotterdam, waar hij in de Onder 21 gaat spelen. Arady zal ook in aanmerking komen om in de UEFA Youth League.

De 1.70 meter lange Arady is van nature een linksbuiten, maar kan ook spelen als rechtsbuiten of schaduwspits. Omdat de jongeling behalve een Uruguayaans paspoort ook een Italiaans paspoort heeft, was hij een interessante speler voor de Europese markt.

Arady debuteerde niet officieel in het eerste elftal van Club Nacional, maar mocht in januari 2024 wel zeventien minuten meedoen in een vriendschappelijk duel met Colo Colo (0-1 nederlaag). Sinds maart 2024 trainde hij geregeld mee met het eerste elftal. Arady zat nooit bij de wedstrijdselectie voor een officieel duel.

Na Fransman Aleks Zekovic (17, transfervrij overgekomen van SCO Angers) en Costa Ricaan Jeyland Mitchell (19, overgekomen van LD Alajuelense) is Arady de derde tiener die deze zomer vanuit het buitenland naar Feyenoord wordt gehaald.