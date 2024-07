Feyenoord wint tweede oefenwedstrijd maar ontvangt fikse domper

Feyenoord heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen winnend weten af te sluiten. De formatie van Brian Priske was in een fel duel met 3-1 te sterk voor KRC Genk. De wedstrijd kende echter een grote smet.

De Rotterdammers kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een voorzet van Quinten Timber werd ongelukkig getoucheerd door Joris Kayembe, die daarmee voor een eigen doelpunt zorgde. Vervolgens was het de beurt aan de Belgische bezoekers. Christopher Bonsu Baah kapte Thomas Beelen uit en verschalkte Timon Wellenreuther.

Na een half uur spelen kreeg Priske een fikse domper te verwerken. Na een stevig duel tussen Ibrahima Sory Bangoura en Timber kwam laatstgenoemde niet schadevrij uit de strijd. De middenvelder, die terugkeerde van een blessure, moest vervangen worden door Antoni Milambo. Een smet voor de Rotterdammers.

Feyenoord trok de overwinning in de tweede helft naar zich toe. Igor Paixão werd mooi vrijgespeeld door Calvin Stengs en faalde niet. Even later was het Milambo die voor het slotakkoord zorgde. Aanwinst Anis Hadj-Moussa was goed voor de assist.

