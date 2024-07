Nieuwe FIFA-ranglijst: spectaculaire stijging voor Spanje en Turkije, Oranje onveranderd in de top-tien

Het Nederlands elftal is op de nieuwe wereldranglijst die door de FIFA is gepresenteerd nog altijd de nummer zeven. Europees kampioen Spanje en Turkije maken in de nieuwe lijst een grote sprong naar voren, terwijl regerend wereldkampioen Argentinië na het winnen van de Copa América nog altijd bovenaan staat.

Achter de Argentijnen is Frankrijk, dat op het EK in Duitsland tot de halve finales reikte, nog altijd tweede. Spanje maakt echter een grote sprong en klimt van de achtste naar de derde positie op de nieuwe lijst. Dat gaat onder meer ten koste van België, dat op het EK in de achtste finales strandde en van de derde naar de zesde plaats duikelt. Ook Portugal (van zes naar acht) zakt door de prestaties op het EK verder in de top-tien.

Artikel gaat verder onder video

Colombia komt door de finaleplaats op de Copa América juist de top-tien binnen. De Zuid-Amerikanen stijgen daardoor van plaats twaalf naar de negende stek. Andere Zuid-Amerikaanse teams die het op het eindtoernooi goed deden stijgen eveneens. Zo staat Panama nu 35ste (acht plaatsen winst) en is Venezuela nu de nummer 37 van de wereld, een stijging van liefst zeventien plaatsen.

Een vergelijkbare stijging zien we bij Turkije. Het land dat in de kwartfinale van het EK nipt moest buigen voor Oranje vond zichzelf op de vorige ranglijst nog terug op plek 42, maar stijgt zestien plaatsen en is nu de nummer 26 van de wereld.

Some BIG movements in the latest #FIFARanking! 📈 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2024

