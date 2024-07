Foppe de Haan adviseert Koeman één wijziging in Oranje-basis door te voeren tegen Engeland

De strijd tussen Nederland en Engeland, die woensdag in Dortmund in de halve finale van het Europees Kampioenschap tegenover elkaar staan, wordt op het middenveld beslist, zo verwacht FCUpdate-analist Foppe de Haan. De oud-trainer adviseert bondscoach Ronald Koeman één wijziging in zijn basiself door te voeren ten opzichte van de kwartfinale tegen Turkije.

De Haan zag Engeland afgelopen zaterdag moeizaam afrekenen met Zwitserland, dat in de kwartfinale pas na strafschoppen werd bedwongen. Hoewel de Fries een lichte verbetering zag bij The Three Lions, is hij nog altijd niet onder de indruk van de ploeg van Gareth Southgate tijdens het toernooi in Duitsland. "De Engelsen waren tegen Zwitserland beter georganiseerd dan eerder in het toernooi. Maar ze creëren weinig kansen, er zit te weinig snelheid in de aanval. Ik vond de Zwitsers eigenlijk beter, maar het was een saaie, dooie wedstrijd", luidt het oordeel. Aan de selectie van Southgate kan het volgens De Haan niet liggen: "Engeland heeft wel goede voetballers, maar op de een of andere manier loopt het niet", stelt het sc Heerenveen-icoon vast.

Dat wil niet zeggen dat Nederland woensdag een gemakkelijke avond tegemoet gaat. "Ze zijn lastig te verslaan, het wordt een pittige wedstrijd", voorziet De Haan. "Maar dat is logisch, bij de laatste vier", voegt hij daaraan toe. Gevraagd naar de doorslaggevende factor, wijst De Haan naar het middenveld: "Daar wordt de strijd beslist", luidt de verwachting. "Als je daar goed bent - dus als er diepte in zit en je de passing naar voren op orde hebt - dan is Engeland heel kwetsbaar."

"Wat we goed kunnen, moeten we nu laten zien", vervolgt De Haan. "Dus: Cody Gakpo en de rechtsbuiten, wie daar dan ook staat, naar binnen laten komen en dan Denzel Dumfries eroverheen", doceert de Fries. Tegen Turkije (en in de achtste finale tegen Roemenië) ruimde Koeman rechts voorin een basisplaats in voor Ajax-aanvaller Steven Bergwijn, nadat eerder in het toernooi ook Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen op die positie werden uitgeprobeerd. De Haan zou tegen Engeland de voorkeur geven aan laatstgenoemde, en legt uit waarom: "Ik zou met Malen beginnen. Hun linksback (Kieran Trippier, red.) is rechtsbenig, dus iemand die er ook buitenom kan gaan en snelheid heeft."

