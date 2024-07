Voorbeschouwing Spanje - Frankrijk: 'Die Fransen gaan doen wat ze altijd doen'

De halve finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland beginnen dinsdagavond met de confrontatie tussen Spanje en Frankrijk. Om 21.00 uur trappen de twee grootmachten af in München, voor middernacht weten we dus wie zich als eerste land plaatst voor de eindstrijd. FCUpdate-analist Foppe de Haan verwacht een interessant schouwspel, maar géén spektakel.

Spanje eindigde in een poule met Kroatië, Italië en Albanië afgetekend als winnaar, door alle drie de wedstrijden te winnen. In de achtste finales werd Georgië vervolgens - ondanks een vroege achterstand - met grote cijfers opzij gezet (4-1), waarna gastland Duitsland er in de kwartfinale aan moest geloven. Mikel Merino kopte vlak voor het einde van de verlenging de beslissende 2-1 tegen de touwen.

Frankrijk plaatste zich een stuk minder overtuigend voor de laatste vier. Les Bleus eindigden met vijf punten als tweede in de poule van Oranje en bereikten via België (1-0) en Portugal (0-0, Frankrijk wint na strafschoppen) de halve eindstrijd. Veelzeggend detail: de Fransen scoorden pas drie keer dit toernooi. Twee keer betrof dat een eigen doelpunt de tegenstander (van Maximilian Wöber en Jan Vertonghen), de derde Franse treffer werd door Kylian Mbappé vanaf de strafschopstip gemaakt.

De Haan ziet dan ook grote verschillen tussen beide halvefinalisten: "Dit is een botsing tussen een frivole en een hele degelijke ploeg", zegt de Fries. Aan Spaanse zijde ziet hij vooral de twee jonge buitenspelers, Nico Williams (21) en Lamine Yamal (16) indruk maken. "Ik ben heel benieuwd hoe de Fransen daarmee omgaan, er zit zóveel creativiteit in. Spanje maakt tempo aan de bal en vindt altijd oplossingen." Wel ziet De Haan een aderlating in het wegvallen van Pedri, die geblesseerd uitviel in de kwartfinale na een harde charge van Toni Kroos en de rest van het toernooi moet toekijken.

Tegenover de frivool tikkende Spanjaarden staat een Frankrijk dat zich vooral kan beroepen op degelijkheid: "Die Fransen staan wel goed en hebben wel een paar goede verdedigers", zegt De Haan. Het strijdplan van bondscoach Didier Deschamps lijkt dan ook op voorhand bekend: "Die gaan weer doen wat ze altijd doen: afwachten", voorspelt de analist. Daarmee lijkt de wedstrijd in München vooral een spannende te worden. Dat is ook de verwachting van De Haan: "Een hele interessante wedstrijd, maar ik verwacht geen spektakel", klinkt het. Maar wie van de twee gaat zich plaatsen voor de finale, die op zondag 14 juli in Berlijn wordt gespeeld? "Ik denk dat de Spanjaarden de beste kansen hebben."

