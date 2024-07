Foppe de Haan waarschuwt Oranje voor Turkije: 'Daar moet je héél attent bij zijn'

Foppe de Haan denkt dat het Nederlands elftal een goede kans maakt tegen Turkije in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Zaak is wel dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de verdediging op orde heeft bij standaardsituaties, in hun achtste finale tegen Oostenrijk bewezen de Turken nog maar eens dat dat een dodelijk wapen is.

Dinsdagavond rekende Turkije af met het Alpenland - dat in de laatste groepswedstrijd nog met 3-2 te sterk was voor Oranje - door twee kopballen van verdediger Merih Demiral. De Haan onderstreept dat Nederland vooral bij corners en vrije trappen op moet letten: "Je moet heel attent zijn bij de spelhervattingen, daar scoorden ze twee keer uit. Die tweede was een wereldkopbal", merkt de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen en Jong Oranje op.

Qua veldspel lijken de Turken het Nederlands elftal wel te liggen, zegt De Haan op basis van de laatste twee wedstrijden die Oranje op het EK speelde. "Tegen Oostenrijk hadden we heel veel moeite, die waren goed georganiseerd. Maar tegen de Roemenen waren we wél dominant, die gingen terug. Tegen Turkije krijg je ook ruimte", verwacht de Fries, die wel een uiterst gemotiveerde tegenstander ziet. "Zij spelen vanuit de emotie, er kan van alles gebeuren", voorspelt De Haan.

Het is voor Oranje dan ook van groot belang het eigen spel te blijven spelen en niet mee te gaan in het gepassioneerde spel van de Turkse ploeg van bondscoach Vincenzo Montella. "Op basis van emotie en hun strijdplan is het een moeilijke tegenstander denk ik, maar als je je kop erbij houdt dan heb je een goede kans", besluit De Haan optimistisch.

