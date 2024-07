Foto's: Kylian Mbappé helemaal niet gediend van veldbestormer tijdens Spanje - Frankrijk

Een opvallend moment in de tweede helft van de wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk. Het duel moest plots onderbroken worden toen een toeschouwer het veld op rende om een foto te maken met . Die was daar totaal niet van gediend, zo blijkt uit foto's van het incident.

In de 57ste minuut was op tv-beelden al te zien dat meerdere stewards tegelijkertijd het veld op renden. De reden voor hun entree werd buiten beeld gehouden door de UEFA,. Maar al snel werd duidelijk dat het ging om een veldbestormer die Mbappé opzocht, met een telefoon in de hand.

Artikel gaat verder onder video

"Buiten beeld zien we iemand met een telefoon. Naar wie gaat ie? Naar Mbappé. Hij wordt nu door zeven man nu afgevoerd. Hij heeft een foto, deze meneer. Hij zal het op de koop toenemen dat hij voorlopig niet meer een voetbalstadion in komt. Mbappé had er niet zoveel zin in, maar hij dacht: laat ik maar blijven staan, dan kunnen we snel verder", zei NOS-commentator Jeroen Elshoff.

Dat Mbappé de toeschouwer inderdaad niet met open armen verwelkomde, is te zien op onderstaande foto's.

© Imago

© Imago

© Imago

© Imago

© Imago