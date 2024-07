Frankrijk schakelt Portugal uit na zenuwslopende strafschoppenserie

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale van het EK. Na een 0-0 gelijkspel in de reguliere speeltijd én de verlenging moesten strafschoppen uitkomst bieden. Portugal won in de achtste finale nog een strafschoppenserie van Slovenië, maar moest nu het onderspit delven. Een misser van João Félix werd Portugal fataal. In de halve finale is Spanje de tegenstander van Frankrijk.

Beide ploegen hebben dit EK tot dusver weinig indruk gemaakt. Met fantastische spelers in hun selecties weten zowel Portugal als Frankrijk nog geen sprankelend voetbal op de mat te leggen. Frankrijk had dit EK nog geen enkel normaal velddoelpunt gemaakt en Portugal had een plek in de kwartfinale te danken aan doelman Diogo Costa, die een belangrijke redding verrichte vlak voor tijd en vervolgens alle strafschoppen van Slovenië tegenhield in de penaltyserie. De eerste helft verliep dan ook zoals verwacht. Beide ploegen stonden verdedigend sterk en kwamen zelden aan aanvallen toe. Kylian Mbappé, die aangaf dat voetballen met een masker 'horror' is, kon zijn stempel ook niet drukken en was onzichtbaar in de eerste helft. Er was maar één speler waarbij het publiek zijn adem inhield en dat Rafael Leao. Met fraaie hakballen en mooie passeeracties zorgde hij voor het meeste gevaar, maar echte kansen kwamen daar niet uit. Dat is ook de kritiek die Leao vaak bij AC Milan krijgt. Iedereen ziet dat hij geweldig kan voetballen, maar het ontbreekt vaak aan rendement.

Kansen in de tweede helft

Gelukkig voor de neutrale toeschouwers viel er in de tweede helft iets meer te genieten. Portugal kreeg na een uur spelen de eerste grote kans van de wedstrijd. Joao Cancelo zette Bruno Fernandes met een prachtige steekpass voor de keeper, maar Mike Maignan greep uitstekend in op het lage schot van Bruno Fernandes. Even later kregen de Portugezen een nog grotere kans toen Leao de bal klaarlegde voor Vitinha die vanaf een meter of 6 vrijstaand in kon schieten. Opnieuw stond Maignan op de juiste plek en de rebound was net niet besteed aan Cristiano Ronaldo. De wedstrijd leek volledig los want ook de Fransen kregen een enorme kans. Randal Kolo Muani ontsnapte na een counter en kreeg een kans die veel deed denken aan zijn kans in de WK-finale. Hij wachtte iets te lang met schieten waardoor Cancelo het schot kon toucheren met een tackle, de bal ging verdween vervolgens naast het doel. Ook Eduardo Camavinga kreeg een open kans, maar ook hij wist niet te scoren. De middenvelder van Real Madrid kreeg de bal in de vijf meter aangespeeld waar schoof de bal naast. Ousmane Dembélé, die gevaarlijk inviel, schampte met een fraai afstandsschot ook nog licht de kruising. Naarmate het einde in zicht kwam gingen beide ploegen steeds minder risico nemen om aan te vallen waardoor de wedstrijd langzaam richting verlenging ging.

Mbappé valt uit

Aan het begin van de verlenging kreeg Ronaldo dan eindelijk zijn eerste kans van de wedstrijd. Hij kreeg de bal van Fransisco Conceicao net iets achter zich waardoor hij niet optimaal kon uithalen. Zijn poging verdween uiteindelijk hoog over. Mbappé had de gehele wedstrijd veel last van zijn masker en wist het niet vol te houden tot de penaltyserie. Een aderlating aangezien hij er in de WK-finale drie strafschoppen in schoot.

Strafschoppen

De strafschoppen werden bijna allemaal geweldig ingeschoten. Onder meer Jules Koundé en Nuno Mendes schoten hun penalty in de winkelhaak. Joao Felix werd de schlemiel door zijn strafschop op de paal te schieten. Theo Hernandez schoot vervolgens de beslissende pingel tegen de touwen waardoor de Fransen doorgaan naar de laatste vier en Ronaldo en zijn Portugal naar huis moeten. Voor Frankrijk wacht niemand minder dan Spanje in de halve finale.