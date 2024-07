Gary Neville furieus: analist spreekt van ‘schandaal’ bij Nederland - Engeland

Gary Neville is van mening dat het Engeland in de eerste helft tegen Nederland ten onrechte een strafschop kreeg. De Engelse analist en oud-verdediger spreekt van een ‘schandaal’.

In de veertiende minuut van de wedstrijd kwam de bal in het strafschopgebied bij Harry Kane. Hij nam de bal uit de lucht en schoot over. Vlak nadat de bal zijn voet had verlaten, werd hij op de voet geraakt door Dumfries. Kane ging naar de grond, waarna arbiter Felix Zwayer door zijn videoscheidsrechter werd geadviseerd om de beelden te gaan bekijken. Zwayer had wat bedenktijd nodig, alvorens de bal op de stip te leggen. Kane scoorde uit de strafschop, wat de 1-1 was na de openingstreffer van Xavi Simons.

“Het is een schandaal. Een schandalige beslissing”, foetert Neville bij de Engelse televisie over de penaltybeslissing. “Het is schandalig om een penalty hiervoor te geven, laat staan in zo’n belangrijke wedstrijd. De verdediger gaat op natuurlijke wijze het duel aan en probeert het schot te blokken. Dit is nooit een penalty.”

“Het lijdt geen twijfel dat er contact is, maar de verdediger probeert de al te blokken. Het gevolg is dat Harry Kane contact maakt. Ik denk niet dat dit zo’n grote arbitrale dwaling is dat de VAR moet ingrijpen”, zegt collega-analist Alan Shearer.