Wéér geen uitsupporters bij Eredivisie-derby: 'Schandalig, wat een land'

De wedstrijden Willem II – NAC Breda en NAC Breda – Willem II zullen in het Eredivisieseizoen 2024/25 zonder uitsupporters afgewerkt worden. De lokale vierhoek (clubs, gemeente Openbaar Ministerie en de politie) heeft een stokje voor een derby met uitsupporters gestoken. Deze keuze is gemaakt op basis van gebeurtenissen tijdens afgelopen seizoen.

“Het is een stap terug”, zo leggen de twee burgemeesters (Paul Depla van Breda en Theo Weterings van Tilburg) uit. “Graag hadden we gezien dat we dit seizoen, het eerste dat beide clubs weer in de eredivisie spelen, uitpubliek weer hadden kunnen toestaan. De twaalfde man is immers een essentieel onderdeel van onze voetbalcultuur”, gingen ze verder.

“Helaas heeft een aantal supporters dit onmogelijk gemaakt. Wij nodigen de supporters van beide clubs opnieuw uit om via de veiligheidsorganisatie het gesprek te starten. Met als doel tot een gezamenlijk plan te komen waarbij we in de toekomst weer uitsupporters kunnen toelaten bij wedstrijden”, aldus de twee burgemeesters.

Vorig jaar troffen de twee clubs elkaar in de Keuken Kampioen Divisie, maar inmiddels zijn zowel Willem II als NAC Breda gepromoveerd. In Breda braken er rellen uit binnen het stadion, maar ook in Tilburg was het onrustig. De editie in het Koning Willem II Stadion moest zelfs gestaakt worden, en werd op een andere dag uitgespeeld. Komend seizoen is Willem II – NAC op 24 november in Tilburg, en NAC – Willem II op 18 mei in Breda.

