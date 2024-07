‘Go Ahead Eagles heeft beet maar moet opschieten om deal met FC Volendam af te ronden’

Go Ahead Eagles gaat overnemen van FC Volendam, melden bronnen aan ESPN. Daarmee blijft de 21-jarige middenvelder behouden voor de Eredivisie. Naar verluidt betalen de Deventenaren een transfersom van enkele tonnen voor de talentvolle middenvelder.

Go Ahead Eagles heeft inmiddels een akkoord bereikt met FC Volendam, alleen tussen Twigt en de Deventenaren moeten de laatste plooien nog worden gladgestreken. Daarna wordt de middenvelder medisch gekeurd en kan hij zijn handtekening zetten onder een contract bij de play-offwinnaar van het afgelopen seizoen.

Er is echter enige haast geboden voor de Deventerclub. Vrijdag moet de club de definitieve spelerslijst inleveren bij de UEFA voor het duel met SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. Volgens ESPN zal de deal daarom ‘naar alle waarschijnlijkheid zo snel mogelijk worden rondgemaakt’.

De geboren Amsterdammer kwam sinds 2014 uit in de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte in 2020 zijn debuut voor de Palingboeren. Sindsdien speelde Twigt 84 wedstrijden voor de Volendammers, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists.

Twigt wordt voor Go Ahead Eagles de derde aanwinst van het nieuwe seizoen. Eerder namen de Deventenaren Julius Dirksen over van FC Emmen en Mathis Suray van FC Dordrecht. Wel moest de ploeg van trainer Paul Simonis, die de opvolger is van de naar Manchester United vertrokken René Hake, afscheid nemen van Bas Kuipers (FC Twente), Rashaan Fernandes (Omonia 29 Maiou) en Philippe Rommens (Ferencváros).

