Go Ahead Eagles komt bij terugkeer in Europa niet voorbij SK Brann en incasseert rode kaart

Go Ahead Eagles heeft niet weten te winnen van SK Brann uit Bergen in Noorwegen. De mannen van Paul Simonis zijn in het eerste duel niet langs de Noorse formatie gekomen in de eigen Adelaarshorst. Nul doelpunten in negentig minuten speeltijd. Het affiche in de tweede voorronde van de Conference League eindigde dus in een 0-0. Het wordt dus een flinke kluif volgende week in Bergen.

Het was een wedstrijd waar veel Deventernaren naar hunkerden. Afgelopen seizoen wist Go Ahead Eagles natuurlijk de finale van de play-offs voor Europees voetbal te winnen van FC Utrecht na een knotsgek duel, waardoor de formatie uit Overijssel in de tweede voorronde van de Conference League mocht instromen. Al voor het begin van de wedstrijd stond heel Deventer op stelten.

De sfeer in de stad aan de IJssel was goed, maar het sloeg nog niet direct door naar de spelers. De eerste vijf minuten waren namelijk redelijk bloedeloos. Twee minuten later was het Brann dat voor het eerst het doel van Jeffrey de Lange onder vuur nam, maar het schot zeilde ruimschoots over. Na tien minuten was daar het eerste schot op doel, hij kwam van Niklas Castro van Brann. De Lange redde de bal knap.

Na de kans van Castro was het toch vooral Go Ahead Eagles wat de klok sloeg in het eigen stadion. Met kansen van Soren Tengstedt en Bobby Adekanye kwam de ploeg van coach Simonis meer tot leven. In het tweede gedeelte van de eerste helft waren er een stuk minder kansen. De brilstand stond aan het einde van de eerste helft nog altijd op het scorebord. Geen ploeg ging dus met een voorsprong aan de thee.

Met flink wat kansen voor Go Ahead Eagles en aardig wat kansen voor SK Brann, wist de thuisploeg zichzelf in de eerste helft nog niet echt te belonen. De tweede helft schoten de Noren uit de startblokken met enkele mogelijkheden tot gevolg. De eerste tien minuten van het tweede bedrijf verliepen vrij rustig. Alleen Emil Kornvig kreeg een gele kaart toegewezen van de Oekraïense scheidsrechter.

Pas vanaf de zestigste minuut begon de ploeg uit Deventer weer wat meer te voetballen. De twee corners die Go Ahead kreeg, draaiden echter nergens op uit. Ook het kwartier daarna waren er nauwelijks kansen te bespeuren aan beide kanten. Vanaf de 75ste minuut kreeg Go Ahead nog hier en daar een kansje, en kwam Brann er ook wel eens uit, maar echte grote doelpogingen waren er niet. Eric Llansana reist niet mee naar Noorwegen, hij kreeg rood in de extra tijd. Hij trok aan de noodrem op zeventien meter van het doel.

Volgende week staat in Noorwegen de return op het programma in de tweede voorronde van de Conference League. Om 19.00 uur op donderdag 1 augustus begint de wedstrijd in Bergen.