UEFA komt terug op regels en kent topscorerstitel toe aan zestal spelers, waaronder Gakpo

Maar liefst zes spelers, waaronder , hebben zich gekroond tot topscorer van het Europees kampioenschap. Daarmee wijkt de UEFA af van de regels die in 2008 werden ingevoerd om te voorkomen dat de topscorerstitel op het EK wordt gedeeld.

Gakpo, Harry Kane (Engeland), Georges Mikautadze (Georgië), Jamal Musiala (Duitsland), Dani Olmo (Spanje) en Ivan Schranz (Slowakije) waren op het afgelopen EK allen driemaal trefzeker. Waar de regels die de UEFA in 2008 invoerde ervoor zouden hebben gezorgd dat Olmo met twee assists topscorer van het toernooi zou zijn, heeft de UEFA ervoor gekozen om hier in 2024 van af te wijken en de titel aan al deze spelers te geven. De laatste keer dat een speler met slechts drie doelpunten topscorer werd, was de Spaanse Fernando Torres in 2012. Toen deed hij dit wel in zes duels, in plaats van de zeven wedstrijden die finalisten tegenwoordig spelen.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het EK van 2008 wordt er op het EK bij een gelijke stand onderscheid gemaakt bij de topscorers op basis van meeste assists. Als ook dat gelijk staat, wordt er gekeken naar het aantal gespeelde minuten. Waar het in het verleden dus regelmatig gebeurde dat meerdere spelers de prijs van topscorer in de wacht sleepten, is dit de afgelopen jaren niet meer voorgekomen. De laatste keer dat de topscorerstitel werd gedeeld, was in 2000. Toen scoorden Patrick Kluivert en Savo Milosevic (Servië en Montenegro) beiden vijf keer. In 2024 werd er dus weer afgeweken van deze regel.

In de jaren die volgden gingen Milan Baros (Tsjechië, vijf goals), David Villa (Spanje, vier goals), Fernando Torres (Spanje, drie goals), Antoine Griezmann (Frankrijk, zes goals) en Cristiano Ronaldo (Portugal, vijf goals) met de prijs aan de haal. Het record van meeste doelpunten op één toernooi staat nog altijd op naam van de Franse Michel Platini, die tijdens het EK van 1984 negen keer scoorde in vijf duels.

Speler Land Goals Assists Minuten Dani Olmo 🇪🇸 Spanje 3 2 460 Georges Mikautadze 🇬🇪 Georgië 3 1 369 Cody Gakpo 🇳🇱 Nederland 3 1 560 Ivan Schranz 🇸🇰 Slowakije 3 0 347 Jamal Musiala 🇩🇪 Duitsland 3 0 442 Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 3 0 634 Fabián Ruiz 🇪🇸 Spanje 2 2 579 Kai Havertz 🇩🇪 Duitsland 2 1 416 Nico Williams 🇪🇸 Spanje 2 1 518 Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 2 1 710 Niclas Füllkrug 🇩🇪 Duitsland 2 0 191 Donyell Malen 🇳🇱 Nederland 2 0 201 Merih Demiral 🇹🇷 Turkije 2 0 236 Florian Wirtz 🇩🇪 Duitsland 2 0 304 Breel Embolo 🇨🇭 Zwitserland 2 0 317 Razvan Marin 🇷🇴 Roemenië 2 0 378

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse routinier stopt als international: ‘Ik speel al jaren met een slechte heup’

Een routinier met dik vijftig interlands op zijn naam stopt als international van Spanje, zo bevestigt hij zelf.