Grote naam uit Premier League staat voor vertrek: transfersom van dik 80 miljoen

staat voor een vertrek bij Aston Villa. Al-Ittihad Club is naar verluidt dicht bij de komst van de 25-jarige Franse vleugelaanvaller.

De transfersom die Aston Villa verlengt voor Diaby is fors: zeventig miljoen pond, oftewel ruim 80 miljoen euro. Al-Ittihad is echter vastberaden om de rechtsbuiten naar Saudi-Arabië te halen en nadert de vraagprijs van de Engelse club inmiddels, melden onder anderen de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano en Ben Jacobs woensdagavond.

Een transfer naar Al-Ittihad zou Diaby zelf financieel ook geen windeieren leggen: de Fransman kan naar verluidt een meerjarig contract ondertekenen met een jaarsalaris van minimaal vijftien en maximaal zeventien miljoen euro. Bij Al-Ittihad zou Diaby onder anderen landgenoot Laurent Blanc treffen. Blanc werd einde vorige week aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club.

Diaby heeft er pas één seizoen opzitten in dienst van Aston Villa. Hij werd vorig jaar voor circa 55 miljoen euro overgenomen van Bayer Leverkusen en eindigde met de club uit Birmingham verrassend vierde in de Premier League. Diaby noteerde zelf 10 doelpunten en 9 assists in 54 wedstrijden in alle competities.

