Hans Kraay junior: ‘Ik krijg blosjes op mijn wangen van hem. Jezus, hij is zó goed!’

Hans Kraay junior geeft vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN ontzettend hoog op over . Laatstgenoemde blikt dit toernooi uit op het middenveld van Spanje.

Fabián Ruiz, in clubverband actief bij Paris Saint-Germain, speelde dit EK vijf van de zes mogelijke duels van Spanje; tegen Albanië in de laatste groepswedstrijd kreeg hij rust. De 28-jarige middenvelder scoorde tegen Kroatië en Georgië en staat zondagavond met Spanje in de finale tegen Engeland.

Kraay junior is dit EK onder de indruk geraakt van Fabián Ruiz, die sinds de zomer van 2022 onder contract staat bij PSG en daarvoor Napoli en Real Betis diende. “Ik krijg echt blosjes op mijn wangen van Fabián Ruiz. Jezus, die man is zó simplistisch goed”, zegt de analist van ESPN.

“Hij heeft zó’n smerig linkerbeen en geeft zúlke smerige ballen. Nou, ik heb nu mijn hele arsenaal aan superlatieven eruit gooit”, vervolgt Kraay junior, die eerder op de dag met collega Milan van Dongen telefonisch al sprak over Fabián Ruiz. “Milan en ik bespraken vanmiddag aan de telefoon: wij wisten niet dat hij zó goed was.” Van Dongen, eveneens aanwezig bij EK-praat: “Hij was bij PSG inderdaad niet dusdanig opgevallen.”

Doelpunt Spanje🚨!



32' Fabián Ruiz



Spanje 2-0 Kroatië



Bekijk de wedstrijd live via 📺#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/Qe9cjQNe97 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

