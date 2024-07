Kraay jr. verwacht absolute toptransfer voor Oranje-international: 'Ze zijn niet allemaal achterlijk in Engeland'

Hans Kraay junior zal er niet vreemd van opkijken als het huwelijk tussen PSV en beperkt blijft tot één seizoen. De middenvelder maakte vorig jaar de overstap van Bologna naar PSV en vormde een onmisbare schakel in de kampioensploeg van trainer Peter Bosz. Schouten maakte ook tijdens het EK in Duitsland een sterke indruk en Kraay jr. denkt dat de Oranje-international een geweldig seizoen gaat bekronen met een absolute toptransfer.

“Laat ik het zo zeggen: Schouten is weg”, zo klonk het in de nabeschouwing van Nederland - Engeland op ESPN. Schouten kon weliswaar niet voorkomen dat Engeland zich ten koste van het Nederlands elftal heeft geplaatst voor de EK-finale, maar kan persoonlijk terugkijken op een goede wedstrijd en bovenal een geslaagd eerste eindtoernooi. Schouten was een constante factor op het middenveld van Ronald Koeman en Kraay jr. denkt dat dit niet onopgemerkt is gebleven. “Dat zijn geen slaapmutsen hè, bij Manchester City, bij Liverpool, bij Arsenal. Iemand die never nooit de bal aan de verkeerde kleur geeft”, was Kraay jr. lovend over de middenvelder van PSV.

Artikel gaat verder onder video

Schouten kende alleen in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een mindere avond, maar in alle andere wedstrijden was hij niet tot nauwelijks op een fout te betrappen. Kraay jr. denkt dat vooral één clubtrainer met heel veel plezier naar Schouten heeft zitten kijken. “Dit is een typische Pep Guardiola-voetballer. Pep Guardiola heeft zitten watertanden het hele toernooi. Dat hij denkt: ‘Dát is lekker. Wij zijn een ploeg die tachtig, negentig procent balbezit wil hebben en die Schouten heeft negentig procent balbezit.’ Die gaan hem ophalen”, zo klonk Kraay jr. wel heel zeker van zijn zaak en even te zijn vergeten dat Guardiola voor het middenveld al aardig wat topspelers tot zijn beschikking heeft, waaronder Rodri die zondag met Spanje in de EK-finale staat.

Schouten gaat in elk geval vertrekken, verwacht Kraay jr. “Dat is slecht nieuws voor PSV, maar ook goed nieuws voor PSV want die gaan veertig, vijftig miljoen euro vragen. Ik denk dat Schouten weg is, want ze zijn niet allemaal achterlijk in Engeland.” PSV betaalde vorig jaar vijftien miljoen euro aan Bologna voor de komst van Schouten, die in Eindhoven zijn handtekening zette onder een contract tot de zomer van 2028. PSV kan dus veel geld vragen, mochten clubs daadwerkelijk werk willen maken van de komst van de Oranje-international.

