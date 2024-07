Heracles laat eerste keeper Brouwer om opmerkelijke reden transfervrij vertrekken: 'Heel teleurstellend'

Heracles Almelo neemt om een opmerkelijke reden afscheid van eerste doelman . De club was zeer tevreden over de 31-jarige sluitpost, maar ziet zich vanwege regelgeving omtrent contracten genoodzaakt hem transfervrij te laten vertrekken.

Brouwer staat al sinds de zomer van 2013 onder contract bij Heracles, maar is pas sinds het seizoen 2022/23 eerste keus onder de lat. In dat jaar kroonden de Almeloërs zich tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie; Brouwer miste niet één duel en had met zestien clean sheets een groot aandeel in de promotie. Afgelopen seizoen hield hij in de Eredivisie, waarin hij opnieuw alles speelde, vier keer zijn doel schoon. Mede daardoor wist de club zich als nummer veertien van de eindrangschikking rechtstreeks te handhaven.

Heracles had dan ook graag met Brouwer verder gewild, maar de regelgeving maakt dat feitelijk onmogelijk, licht technisch directeur Nico-Jan Hoogma toe op de clubsite. "Als je na 12 seizoenen bij dezelfde club een nieuw contract aanbiedt dan wordt dat automatisch een contract voor onbepaalde tijd", aldus de td. "Dat zou betekenen dat een speler zijn contract tussendoor op ieder moment in het seizoen kan opzeggen als er een mooie kans voorbij komt. Dan zou de club op dat moment geen vervanger meer kunnen halen."

'Geen wenselijke situatie'

Vorig jaar was Heracles daar al op de hoogte van de situatie, vandaar dat Fabian de Keijzer werd overgenomen van FC Utrecht: "Wij vinden Fabian kwalitatief gelijkwaardig en nog een jaar achter Michael op de bank zitten is geen wenselijke situatie", aldus Hoogma. Voor Brouwer zijn de druiven dan ook zuur, beseft de beleidsbepaler: "Het is natuurlijk heel vervelend voor Michael, want we zijn heel tevreden over hem, hij is de afgelopen jaren een uitstekende keeper voor ons geweest en is een echte clubman geworden. Maar met het oog op de toekomst moeten we deze lastige beslissing wel nemen."

'Zeer teleurstellend'

Brouwer ligt nog één seizoen vast bij Heracles, maar mag dus transfervrij uitzien naar een nieuwe werkgever. Tot hij die gevonden heeft, mag hij in Almelo 'gewoon' meedraaien in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De keeper baalt zelf ook van de situatie: "Het is natuurlijk zeer teleurstellend dat de club op basis van deze gronden tot deze keuze gekomen is. Ik had graag nog een jaar onder de lat gestaan bij mijn club maar dat is mij helaas niet gegund. Ik hoop dat er een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad komt want ik ben fit en 100 procent gemotiveerd", aldus Brouwer.

