Humberto Tan pakt tafelgast live op televisie aan: ‘Het is slecht afgelopen voor jou bij Ajax’

Humberto Tan heeft Maurits Hendriks dinsdagavond live op televisie ter verantwoording geroepen over zijn functioneren bij Ajax. Hendriks werkte van september 2022 tot 1 maart 2024 als Chief Sports Officer bij de Amsterdamse club en was onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur.

Tan presenteert sinds deze week vanuit Frankrijk de talkshow Humberto à Paris rondom de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad. Hij ontvangt dinsdagavond Hendriks, die van 2008 tot 2022 de technische man was bij NOC*NSF, de Nederlandse sportorganisatie die als doel heeft om (top)sport in Nederland te bevorderen.

Artikel gaat verder onder video

“Bij mij aan tafel zit de man die van 2008 tot 2022 aan het roer stond en verantwoordelijk was bij NOC*NSF als technisch man: Maurits Hendriks”, kondigt Tan de komst van Hendriks aan. Vervolgens volgt echter een harde boodschap van de presentator aan zijn tafelgast: “Maar Maurits, we moeten eerst andere dingen bespreken. We hebben je nog niet gezien sinds je weg bent bij Ajax. Het is slecht afgelopen voor jou bij Ajax. Ervaar jij dat ook zo?”

“Ja, zeker. Pijnlijk”, reageert Hendriks. Tan vraagt de voormalig beleidsbepaler van Ajax vervolgens naar zijn eigen visie op zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. “Als dat in één zinnetje te vatten zou zijn, dan zou ik dat doen”, reageert Hendriks. “Het is allereerst pijnlijk voor de club dat je zo ver wegzakt. Teleurstellend voor alle goede mensen die daar werken en waar iedereen zijn best doet. Ik vind het van mezelf ook een enorme teleurstelling. Ik ben iemand die ambitieus is, sommige mensen vinden mij een perfectionist. Ik heb niet kunnen brengen wat ik had willen brengen.”

© Imago

Hendriks zegt geen spijt te hebben van zijn keuze om in te stappen bij Ajax, ondanks dat hij geen voetbalachtergrond heeft. “Nee, zo sta ik ook niet in het leven. Ik heb die keuze gemaakt en dan moet je alles wat je kant opkomt ook als een man nemen. Dat hoort erbij.”

Tan vraagt Hendriks vervolgens naar zijn rol bij de aanstelling van Mislintat. Laatstgenoemde was van 1 juli 2023 tot 24 september 2023 technisch directeur bij Ajax en werd uiteindelijk ontslagen, vanwege een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie. Wat was de rol van Hendriks bij de aanstelling van Mislintat? “In principe behoorde dat niet tot mijn takenpakket”, reageert hij. “Maar als directie hebben we dat besluit genomen. Het is een collegiaal bestuur dat bij Ajax zit, dus dat besluit neem je ook gezamenlijk. En ik heb net als mijn collega-directieleden ook gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten, waaronder Sven.”

Hendriks ontkent vervolgens dat Mislintat op zijn voorspraak is gekozen. “Nee, dat is niet zo. Ik kende Sven helemaal niet. Ik had nog nooit van Sven Mislintat gehoord, overigens ook niet van de overige kandidaten. Ik heb geen achtergrond in het voetbal, maar in Olympische sporten. Dus dat was voor mij volledig nieuw. Hij is door een bureau dat Ajax in de hand had genomen voorgedragen, net zoals een aantal andere kandidaten. Samen met Edwin van der Sar hebben we een aantal gesprekken gevoerd, net als met de andere directieleden. Vervolgens hebben we de keuze gemaakt.”

Het volledige gesprek tussen Humberto Tan en Maurits Hendriks is hieronder te bekijken: