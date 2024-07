'Mats Hummels kan verrassende overstap in de Bundesliga maken na vertrek bij Borussia Dortmund'

vertrekt deze zomer transfervrij bij Borussia Dortmund, maar zou ook komend seizoen in de Bundesliga actief kunnen blijven. Volgens Duitse media overweegt landskampioen Bayer Leverkusen de ervaren verdediger in te lijven.

Hummels was bezig aan zijn tweede periode in dienst van BVB, waarmee hij vorige maand nog de finale van de Champions League verloor van Real Madrid. Dortmund besloot de 35-jarige routinier echter geen nieuw contract aan te bieden, waardoor de wereldkampioen van 2014 transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Leverkusen zou momenteel overwegen een aanbieding neer te leggen bij het kamp-Hummels. De regerend kampioen lijkt Duits international Jonathan Tah kwijt te gaan raken aan Bayern München en was in een eerder stadium in de markt voor VfB Stuttgart- en Die Mannschaft-verdediger Waldemar Anton. Die koos echter voor een contract in Dortmund, waar hij - uitgerekend - de vervanger van Hummels wordt.

In Leverkusen zouden nog wel lichte twijfels over het vastleggen van Hummels bestaan, gezien zijn respectabele leeftijd. De verdediger verscheen afgelopen seizoen in twintig Bundesliga-wedstrijden aan de aftrap, maar miste geen minuut van de bijna succesvolle Champions League-campagne. Behalve Leverkusen zou ook het Spaanse RCD Mallorca interesse hebben in de 78-voudig Duits international, die door bondscoach Julian Nagelsmann niet werd opgenomen in de selectie voor het EK dat momenteel in eigen land wordt gehouden.

