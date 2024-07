Internationale kranten na EK-finale: Feest in Spanje, somberheid regeert in Engeland

Spanje wist zondagavond voor de vierde keer Europees kampioen te worden door Engeland in de finale te verslaan. Na een spannende tweede helft werd het uiteindelijk 2-1 voor de Zuid-Europeanen. In de Spaanse media zijn ze lyrisch na de zege, terwijl het er bij de Engelse kranten een stuk somberder voorstaat.

“Het vierde wonder!”, kopt MARCA. “In een onvergetelijke wedstrijd, met een ontketende tweede helft, beëindigt Mikel Oyarzabal het EK nadat Engeland via Cole Palmer de oorspronkelijke voorsprong via Nico Williams ongedaan had gemaakt.” Volgens de sportkrant heeft de ploeg van Luis de la Fuente de zege vooral aan zichzelf te danken. “Deze groep verdient het om de mensen op straat te brengen.”

Mundo Deportivo ziet dat Spanje geschiedenis heeft geschreven in Berlijn. “Spanje werd het eerste team dat zijn vierde EK won. De mannen van De la Fuente wonnen een tot het einde uitgevochten duel dankzij doelpunten van Williams en Oyarzabal, nadat Palmer de gelijkmaker had gemaakt. Gerechtigheid. La Roja is de terechte kampioen en luidt een nieuw voetbaltijdperk in.”

In de Engelse kranten is men logischerwijs een stuk minder enthousiast. “Als voetbal naar huis gaat, komt dat alleen doordat het van Spanje is”, begint The Guardian. “Een vierde EK-titel was de beloning voor prachtige passing, uitmuntend vleugelspel en koelbloedig afmaken, ondanks dat het er heel even op leek dat er weer een onlogische ontsnapping inzat voor Engeland.” De krant zag dat vooral Williams een geweldige wedstrijd speelde. “Hij bevestigde zijn exceptionele talent door Kyle Walker het leven zuur te maken.” Of Gareth Southgate het tot het WK in 2026 zal schoppen, durft The Guardian niet te zeggen. “De pijn is er nu al 58 jaar en Southgate zal er misschien niet bij zijn als het WK van 2026 begint.”

Volgens The Mirror ontbeerde het de Engelsen zondag aan een dosis geluk. “Engeland ziet zijn geluk ten einde komen, terwijl een hartverscheurende finale weer een verspeelde kans blijkt”, kopt de krant. “De enorme pijn wordt iedere keer erger en erger. Een nieuwe nederlaag in een EK-finale zorgt er niet voor dat we stoppen met dromen. Toch laat het ons wel afvragen of Engeland het toernooi ooit zal winnen.”

