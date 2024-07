Is dit het einde van Enzo Fernández? Chelsea-ploeggenoot komt met vernietigend bericht

heeft zichzelf in een bijzonder lastig parket gebracht. Nota bene zijn eigen Chelsea-ploeggenoot haalt dinsdagavond op X uit naar hem.

Fernández raakte in opspraak na het winnen van de Copa América met Argentinië, zondagnacht ten koste van Colombia (1-0 na verlengingen). De middenvelder zong samen met enkele collega-internationals van Argentinië een racistisch liedje over het Franse nationale team, hetgeen werd vastgelegd op de livestream die Fernández zelf deelde op Instagram.

Tijdens het WK in 2022 zorgden de Argentijnse voetbalsupporters voor opschudding met een liedje met de tekst: “Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen allemaal uit Angola. Zo mooi, zie hoe ze vluchten. Ze neuken travestieten zoals Mbappé! Hun moeder is Nigeriaans, hun vader komt uit Kameroen.” In de livestream van Fernández is hetzelfde liedje ook hoorbaar.

Dat komt de Fernández online op veel kritiek te staan. Onder andere zijn Chelsea-ploeggenoot Fofana, tevens international van Frankrijk, uit op X zijn walging. “Voetbal in 2024: ongeremd racisme”, schrijft de verdediger bij de video.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

