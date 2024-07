Jamie Carragher licht één speler uit die 'het verschil' maakte voor Nederland

neemt de nodige complimenten in ontvangst voor zijn spel tegen Engeland. Na de entree van de spits, aan het begin van de tweede helft, was Nederland lange tijd dominant aanwezig op de helft van Engeland.

Jamie Carragher zag dat Weghorst eraan bijdroeg dat Engeland het lastig had in de tweede helft van de EK-wedstrijd. "Weghorst heeft een verschil gemaakt voor Nederland, zoals hij het hele toernooi heeft gedaan", schreef de Engelse analist op X, toen het nog 1-1 stond in de tweede helft.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de studio van het Belgische VRT was Weghorst woensdagavond besproken. Youri Mulder herhaalde wat hij al vaker zei: dat Weghorst in de basis had moeten beginnen. “Je ziet: met Weghorst in de ploeg is het gewoon veel beter. Ik roep het al het hele toernooi en het toernooi daarvoor ook: je moet wel je beste elf opstellen. Oranje had al veel langer moeten starten met Weghorst. Memphis is leuk en aardig, het is sympathiek van Koeman dat hij daar zo lang aan vasthoudt, maar we zien keer op keer dat Weghorst een betere spits is.”

Wesley Sonck sloot zich daarbij aan. “Vooral als diepe spits. Hij houdt ballen vast, doet vervelend bij de tegenstander… In de tweede helft was het duidelijk dat Oranje met hem erbij veel balvaster was en meer rust aan de bal had. Ik volg volledig wat Youri zegt”, aldus Sonck, zelf voormalig spits van onder meer Ajax. “Ik vind Depay ook niet echt een diepe spits. Weghorst kaatste de bal goed, waardoor Nederland kon opschuiven. Met hem heb je ook presence in het strafschopgebied, al werd daar niet altijd gebruik van gemaakt.”