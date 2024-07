Jan Vertonghen is na einde EK zeker van nieuwe Ballon d’Or-winnaar: ‘Confirmed’

houdt er sterk rekening mee dat Rodri dit jaar aan de haal gaat met de Ballon d’Or, de prijs voor de beste Europese voetballer van het seizoen. Dat schrijft de Belgische verdediger na de EK-finale tussen Spanje en Engeland.

Spanje won de finale van het EK zondagavond met 2-1 van Engeland. Rodri haakte halverwege geblesseerd af, maar deelde vanzelfsprekend in de feestvreugde na afloop. De middenvelder van Manchester City was een belangrijke schakel in de succesformatie van bondscoach Luis de la Fuente en werd zelfs uitgeroepen tot de Speler van het Toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee kwam er voor Rodri een einde aan een toch al zeer succesvol seizoen. De 28-jarige middenvelder won met Manchester City immers de Premier League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams. Daarnaast bereikten the Citizens de finale van de FA Cup, die uiteindelijk verloren ging tegen Manchester United. Rodri speelde in alle competities 50 wedstrijden voor Manchester City. Daarin was hij goed voor 9 doelpunten en 4 assists.

“Rodri Ballon d’Or confirmed”, schrijft Vertonghen na de EK-finale op X, oftewel: “Rodri Ballon d’Or verzekerd.” De Spaanse middenvelder won de prestigieuze individuele prijs niet eerder in zijn carrière. Wel eindigde hij vorig jaar verdienstelijk als vijfde.

Rodri ballon d’or confirmed — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

Een opmerkelijk moment als de dochter van de Spaanse koning in beeld komt tijdens de EK-finale.