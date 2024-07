Jeroen Stekelenburg onderbreekt zijn verhaal en trekt pijnlijke conclusie voor het Nederlands elftal

Het verhaal van Jeroen Stekelenburg over de activatietraining van Steven Bergwijn werd met veel geluid onderbroken in het Olympiastadion in Berlijn. De spelers van het Nederlands elftal kwamen het veld op en werden massaal uitgefloten door de Turkse supporters, die tijdens de kwartfinale tegen Oranje enorm in de meerderheid zijn in Berlijn.

“Terwijl we eerst even gaan kijken en luisteren naar de opkomst van het Nederlands elftal, en dan kunt u hier al zien dat Steven Bergwijn hier is. Hij staat inderdaad gewoon in de basis. Terwijl het echt voelt als een flinke uitwedstrijd voor het Nederlands elftal”, meldt Stekelenburg, waarna hij weer verder gaat met zijn verhaal over Oranje.

