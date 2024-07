Johan Derken laat niks heel van Oranje-tegenstander Turkije: 'Ren-je-rot-show'

Johan Derksen heeft geen hoge pet op van de komende tegenstander van het Nederlands elftal op het EK, Turkije. Volgens de analist van Vandaag Inside Oranje is de ploeg onder aanvoering van Hakan Calhanoglu nog minder sterk dan Roemenië.

"Maar dat is geen enkel probleem. Die zijn minder dan de Roemenen denk ik", begint Derksen tijdens VI Oranje. Wanneer Wilfred Genee zijn twijfels uitspreekt over de uitspraak van De Snor, zet Derksen zijn stelling kracht bij met enkele argumenten.

"Het is de ren-je-rot-show. Ze doen hun uiterste best, maar ze letten niet op elkaar, het is geen moment een team. Er wordt achterin niet gedekt." Wel vond Derksen Turkije goed spelen tegen Georgië (3-1). "Die eerste wedstrijd speelde ze hartstikke leuk voetbal en daarna hebben ze eigenlijk niets meer gepresteerd."

Na de gewonnen wedstrijd tegen Georgië, speelden de Turken nog tegen Portugal (0-3 verlies) en Tsjechië (1-2 winst). In die laatste wedstrijd stonden ze wel zeventig minuten tegenover tien man. In de achtste finales werd Oostenrijk (2-1) verslagen, waar Nederland in de groepsfase nog van verloor.

