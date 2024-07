Johan Derksen belandt weer in het ziekenhuis en gaat opnieuw onder het mes

Johan Derksen moest afgelopen weekend weer worden geopereerd. De ster van Vandaag Inside ging de afgelopen maanden al twee keer onder het mes wegens een liesbreuk en moest dit keer behandeld worden voor dezelfde kwetsuur aan de andere kant.

“Het zit hem niet mee, want aan uitrusten komt hij niet toe. Voor de derde keer in heel korte tijd belandde hij in het ziekenhuis, weer met een liesbreuk”, vertelt Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, in Shownieuws. “In april is hij daaraan geopereerd, toen nog een keer omdat het over moest en nu is er een liesbreuk aan de andere kant en lag hij dus opnieuw op de operatietafel. Dat is op die leeftijd nooit lekker.”

“Sowieso, elke keer een narcose is erg vervelend voor hem, maar hij houdt de moed erin”, gaat de journalist verder. “Hij blijft ermee kwakkelen, maar vandaag was hij toch in redelijk goede moed toen we hem spraken.”

Vervolgens verschijnt John de Bever, één van de twee overgebleven vrienden van Derksen, voor de camera. “Ik ga ’s zondags altijd op de koffie, maar hij is gisteren aan zijn liesbreuk geopereerd. Aan de andere kant. Het is allemaal goed gegaan gelukkig, dus ik heb hem vanmorgen maar gebeld: ‘Vind je het goed dat ik toch kom?’ Die wond moet natuurlijk wel genezen, maar dat ging perfect. Er is niks aan de hand. Hij zag er weer goed uit. Hij was volop aan het wandelen, dus nee, het komt helemaal goed met Johan.”

Op 19 augustus keert Derksen met Vandaag Inside weer terug op televisie. Tot die tijd is Hélène Hendriks in dat tijdslot te zien met De Oranjezomer.

