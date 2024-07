Johan Derksen dreigt vrijdag te ontbreken in Vandaag Inside Oranje: 'Ik ga ervan uit dat hij wel zo verstandig is'

Johan Derksen dreigt komende vrijdag de uitzending van Vandaag Inside Oranje te moeten overslaan. De liesklachten, waaraan de 75-jarige journalist eerder dit jaar al eens geopereerd moest worden, spelen weer op, waardoor Derksen opnieuw naar het ziekenhuis moet.

René van der Gijp bracht de gezondheidsperikelen van Derksen aan het einde van de uitzending van dinsdag ter sprake. Wilfred Genee had 'niet de indruk' dat De Snor heel gelukkig was met die publiekelijke onthulling, zegt de presentator in gesprek met Dick Advocaat en Merel Ek in de online-rubriek In de Wandelgangen. "Nee, maar daar zit René niet mee", lacht Advocaat.

"Zijn liesblessure is weer opgespeeld, hij heeft natuurlijk die liesbreuk gehad. Daar is hij aan geopereerd, alles was weer rechtgezet. Maar van de week zat alles wéér klem, dus toen zat hij weer met pijn", legt Genee uit. "Vrijdag om 11.30 uur zit hij weer bij de arts. Als het goed is dan is de verdoving tegen 22.30 uur weer uitgewerkt", vervolgt de presentator.

"Ik ga er toch vanuit dat Johan wel zo verstandig is om vrijdag na die operatie te zeggen: 'Ik kom even niet', maar ik sluit niets uit", zegt Genee. Ek ziet het somber in: "Jij denkt écht dat hij zo verstandig is? Ik denk, als die verdoving goed is uitgewerkt, dan zit hij er weer", voorspelt de politiek verslaggever.

