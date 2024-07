Derksen kritisch op Oranje-uitblinker: ‘Ga maar op hem letten, daar is hij heel slecht in’

Johan Derksen is niet onder de indruk van het optreden van bij de 0-1 van Turkije. De sluitpost zou volgens de oud-voetballer niet goed hebben getimed, waardoor hij niet bij de bal kon en Samet Akaydin vrij binnen kon koppen.

“Die bal is zo lang onderweg, dat kun je gewoon timen”, begint Derksen over de voorzet van Arda Güler op Akaydin in Vandaag Inside Oranje. “Daar is Verbruggen gewoon heel slecht in. Dit is zijn zwakke punt. Ga maar op hem letten.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Derksen mag Verbruggen van geluk spreken dat hij onder contract staat bij Brighton & Hove Albion. “Bij hoge voorzetten die langer onderweg zijn is hij heel slecht met timen. Hij heeft het geluk dat iedere verdediger daar kan koppen. Het is een hele zwakke plek van hem.”

Verbruggen kan in een ander aspect van zijn spel wel op complimenten van Derksen rekenen. “Op de lijn is hij bijna niet te kloppen. Daar is hij een meester.” In de slotfase van de wedstrijd etaleerde de sluitpost die klasse met enkele cruciale reddingen, waarmee Oranje zich uiteindelijk plaatste voor de halve finales.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.