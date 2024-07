Johan Derksen opent de aanval op Nijhuis na opmerking over Dumfries: 'Dan ga je zitten lachen...'

Bas Nijhuis is het met Johan Derksen eens dat tijdens de ontmoeting tussen Roemenië en het Nederlands elftal in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland weinig tot niets te klagen had. De vleugelverdediger ging er in de eerste helft keihard in bij zijn directe Roemeense tegenstander, maar werd daarvoor niet bestraft met een kaart. Nijhuis zag Dumfries in de tweede helft wél tegen een niet zo'n slimme kaart aanlopen.

De vleugelverdediger van Internazionale werd door Ronald Koeman in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk nog uit voorzorg aan de kant gehouden, maar keerde in de achtste finale tegen Roemenië terug binnen de lijnen. Dumfries was met zijn rushes over de rechterflank ouderwets belangrijk voor Oranje. Hij mocht echter niet klagen nadat hij er in de slotfase van de eerste helft keihard in was gegaan bij Vasile Mogos, die na de beuk van Dumfries niet verder kon en zich moesten laten vervangen. Derksen is van mening dat de Nederlander er met rood vanaf had moeten gaan. Nijhuis denkt er anders over. De Tukker vindt een rode kaart te streng.

“Naja, rode kaart… Maar die bodycheck, daar kwam hij wel goed weg hè?”, zegt Nijhuis woensdagavond in Vandaag Inside Oranje. “Hij kwam écht heel goed weg, voornamelijk omdat hij daarna nog een beetje voor dat tijdrekken geel kreeg. Maar als je deze ziet op beeld… Dit vind ik echt wel een bodycheck hoor.” De scheidsrechter spreekt dat uit met een glimlach op zijn gezicht, wat voor Derksen reden is om hem aan te pakken om zijn opvallend groene shirt. “Die jongen kon zijn borstbeen gebroken hebben. Dan ga je zitten lachen met je gesponsorde hemdje aan”, aldus Derksen. Nijhuis kan zich heus wel voorstellen dat je als scheidsrechter geel geeft voor zo’n actie. De leidsman realiseert zich dat Dumfries daarom goed is weggekomen.

“Hij pakte later een andere gele kaart omdat hij niet snel genoeg die inworp deed. Dat zijn wel kaarten die nu cruciaal kunnen worden”, stelt Nijhuis. “Stel dat Dumfries nu in de kwartfinale tegen Turkije geel pakt, dan heeft hij twee gele kaarten en die worden pas ná de kwartfinale kwijtgescholden. Dat betekent dus dat hij wel een wedstrijd geschorst is.” Dumfries zal in de kwartfinale tegen Turkije dus op zijn tellen moeten letten. Oranje won dinsdag met 3-0 van Roemenië en een paar uur later rekende Turkije af met Oostenrijk (1-2). Zaterdag staat in Berlijn de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en de Turken op het programma. Aftrap om 21.00 uur.

