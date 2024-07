Johan Derksen pleit vlak voor wedstrijd van Oranje voor ingrijpende wissel

Johan Derksen pleit voor een basisplaats van in de halve finale tussen Nederland en Engeland van woensdagavond. Het boegbeeld van het programma Vandaag Inside vindt de verdediger van Tottenham Hotspur een betere speler dan , die volgens de analist van het programma wat snelheid tekortkomt.

Dat Aké snelheid tekort komt in vergelijking met Van de Ven, is niet gek. Dat Aké naar de kant moet volgens Derksen, is wel opvallend. De verdediger van Manchester City is een belangrijke factor in de opbouw van het Nederlands elftal en heeft zijn toegevoegde waarde in het aanvalsspel. Van de Ven staat daarentegen bekend als een van de meest snelle voetballers in Europa en dat kan een voordeel zijn voor Oranje tegen Engeland, zo denkt Derksen: “Sowieso, vind ik Van de Ven beter", zegt Derksen in het programma Vandaag Inside Oranje als presentator Wilfred Genee voorstelt om met Van de Ven in de basis te beginnen: "Die (Van de Ven, red.) kan zich ook herstellen, als iemand Aké voorbij is dan haalt hij hem niet meer in. Maar Van de Ven kan dat puur op snelheid.”

De wijziging die Derksen voorstelt is volgens Hélène Hendriks niet iets dat bondscoach Ronald Koeman snel zou proberen: “Aké is vice-aanvoerder, die haal je er niet zomaar uit", stelt de presentatrice, die zelf het liefst ziet dat Donyell Malen weer een kans in de basis krijgt. Dat zou dan ten koste moeten gaan van Xavi Simons, die een slechte wedstrijd speelde tegen Turkije.

In tegenstelling tot Simons, maakte Van de Ven wél indruk tegen de Turken. De verdediger van Tottenham Hotspur mocht in de slotfase van de wedstrijd invallen en haalde onder meer een bal van de lijn, op een moment dat Bart Verbruggen uit zijn doel was. Een basisplaats kreeg de razendsnelle verdediger echter nog niet dit EK.

