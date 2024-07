Johan Derksen valt in slaap tijdens EK-wedstrijd: ‘Verschrikkelijk’

Johan Derksen is tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Zwitserland in slaap gevallen, zo onthult hij in Vandaag Inside Oranje. De voormalig voetballer werd wakker gemaakt door zijn vrouw toen hij werd opgehaald door zijn chauffeur.

“Hadden die Engelsen niet na zestig minuten naar de scheidsrechter kunnen lopen en zeggen: joh, laten we strafschoppen nemen”, stelt René van der Gijp voor. Daar kan Derksen niet over meepraten. “Het is eerlijk waar, ik ben in slaap gevallen”, onthult hij, waarna de hele studio keihard begint te lachen.

“Mijn vrouw maakte me wakker, want de chauffeur stond er”, schetst Derksen de situatie. “Ze zegt: je moet weg. Ik was gewoon in slaap gevallen, het was verschrikkelijk om naar te kijken.” Het duel tussen Engeland en Zwitserland eindigde uiteindelijk in 1-1, waarna de Engelsen zich na strafschoppen plaatsten voor de halve finale, waarin ze Nederland treffen.

Grote verbazing

Vervolgens blijft Engeland het onderwerp van gesprek aan tafel, tot verbazing van Wilfred Genee. De presentator was namelijk nog niet klaar met de overwinning van Oranje op Turkije. “Zitten we nu de hele tijd over Engeland te praten. Ik wilde blij zijn met Oranje, maar ga door. Dit interesseert ons toch geen hout op dit moment”, geeft hij aan over de bespreking van de tactiek van Engeland. “We hebben gewonnen!” Vervolgens laat hij zich zakken in zijn stoel en kijkt hij de studio rond. “Wat is dit?!”

Johan Derksen viel in slaap tijdens Engeland - Zwitserland: ‘Mijn vrouw maakte me wakker…’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen heeft vrede met einde Vandaag Inside: 'Ik kan het missen als kiespijn'

Johan Derksen is er niet rouwig om als Vandaag Inside, zodra het huidige contract met Talpa afloopt, van de buis zal verdwijnen.