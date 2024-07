Jordan Henderson moet fout herstellen, nadat hij op camera controversieel antwoord geeft

Spelers van Ajax zijn woensdagavond tijdens het trainingskamp op de Wageningse Berg gevraagd naar hun favoriet voor het winnen van de Ballon d'Or dit jaar. Een speler van de Amsterdammers moest terugkomen op zijn beslissing en dat was middenvelder . Hij maakte, gezien de EK-finale, een gevoelige keuze.

Als Henderson na afloop van de training van Ajax wordt gevraagd naar zijn favoriet voor het winnen van de Ballon d'Or, reageert de Engelse middenvelder stellig: "Rodri, ja", zegt Henderson zelfverzekerd. De Spaanse middenvelder was het afgelopen EK een van de grote uitblinkers aan de kant van Spanje, dat het Engeland van Henderson versloeg in de eindstrijd in Berlijn. Dat ligt logischerwijs uiterst gevoelig in het thuisland van Henderson en bij de middenvelder zelf. Mogelijk is dat de reden dat Henderson terugkomt op zijn beslissing, want even later wil hij zijn antwoord wijzigen.

"Ik wil mijn antwoord veranderen", zegt Henderson op het moment dat Ajax-doelman Diant Ramaj dezelfde vraag wordt gesteld: "Kan ik dat veranderen, is dat oké? Jude Bellingham", zegt Henderson vervolgens. Zijn landgenoot, die in zijn eerste seizoen bij Real Madrid de Champions League wist te winnen, moet volgens de Ajacied met de prestigieuze prijs aan de haal gaan.