Jurriën Timber onthult wat Ajax-spelers tegen hem zeggen over Francesco Farioli

Jurriën Timber heeft nog altijd veel contact met spelers van Ajax, zo heeft de voetballer van Arsenal aangegeven in een interview met AjaxShowtime. Timber praat met zijn oud-teamgenoten over allerlei zaken, onder meer over de komst van de Italiaanse trainer Francesco Farioli.

Farioli is bezig aan zijn eerste weken als oefenmeester van Ajax. Volgende week wacht voor de Italiaan de eerste grote test, als hij het met Ajax in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen FK Vojvodina in de voorronde van de Europa League. Timber heeft contact gehad met zijn oud-teamgenoten over de indruk die Farioli heeft achtergelaten sinds zijn start in Amsterdam: Ik spreek nog met Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en beide Stevens (Bergwijn, Berghhuis, red. Ik heb ze na de eerste dag gesproken, maar het was nog te vroeg om echt een mening over de nieuwe trainer te geven. De eerste indruk was wel heel goed, van wat ik hoorde. Maar voor een compleet oordeel, zou ik het nog eens moeten vragen", legt Timber uit tegenover AjaxShowtime.

De centrale verdediger van Arsenal hoopt op betere tijden in Amsterdam, al merkt hij in Londen dat de teleurstellende sportieve prestaties van Ajax niet ten koste gaat van de status van de Amsterdamse club: "Ajax heeft echt overal een grote naam. Of het nou goed of slecht gaat, iedereen praat over Ajax. Mensen komen naar mij toe en vragen: wat is er aan de hand met Ajax? Mensen hebben het altijd over Ajax, ook al zijn Feyenoord en PSV die het goed doen. Ajax is in het buitenland ook het onderwerp. Het is wel lastig om dat nu zo mee te maken", geeft Timber tot slot toe.

