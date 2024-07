Kijkers ergeren zich aan wat commentator Frank Wielaard zegt over Cristiano Ronaldo

NOS-commentator Frank Wielaard heeft zich maandagavond de woede op de hals gehaald van vele voetballiefhebbers op X. De commentator liet zich in zijn commentaar nogal negatief uit over en moet dat bekopen met veel kritiek op het sociale medium.

“Wat een ongelooflijke disrespect van de commentator. Praat over een legende van de sport alsof het één of andere debiel is. Natuurlijk is Ronaldo geen 25 meer, maar heb respect. Zijn waarde voor het team zal vast niet alleen in doelpunten liggen”, schrijft iemand op X. Een ander noemt Wielaard zelfs een Messi-fan.

De 39-jarige Portugese superster kan op X zelfs op wat sympathie rekenen. “Alleen vanwege het negatieve gezwets van de commentator gun ik het Ronaldo om de winnende te maken”, valt er te lezen. Verder krijgt vooral Wielaard onderuit de zak. “Wat is die commentator een hater zeg. Ronaldo doet iets goed zegt niks. Ronaldo doet is fouts en praat er 5 minuten lang over door.”

NOS-commentator krijgt ook steun

Het is niet alleen maar negativiteit wat de klok slaat. NOS-commentator Wielaard krijgt op X namelijk ook bijval van iemand. “Tijdperk Ronaldo is volgens de commentator voorbij. Voor het eerst dat ik het eens ben met een commentator”, wordt er gepost.

