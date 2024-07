Kijkers schrikken van kapsel bij Spanje - Duitsland: 'Dit wordt binnenkort verboden'

Het nieuwe kapsel van Duits international valt niet bij iedereen in de smaak. De middenvelder maakte vrijdagavond als invaller zijn opwachting tegen Spanje en deed dat met een roze coupe. Op X regent het reacties op zijn opvallende verschijning.

Andrich heeft het kapsel sinds enkele dagen. In Duitsland is het dus al langer onderwerp van gesprek. Voormalig doelman Jens Lehmann zei deze week bij WELT TV te verwachten dat de UEFA op termijn gaat ingrijpen tegen zulke opvallende kapsels. "Ik verwacht dat de UEFA haarkleuren zoals die van Andrich gaat verbieden. Want dat kan tot verwarring leiden bij tegenstanders."

Andrich staat bekend om zijn opvallende kapsels. In de achtste finale tegen Denemarken was zijn haar geblondeerd. "Ik heb er lang over nagedacht om het opnieuw te kleuren. Voor degenen die mij al een tijdje volgen of mijn vrienden en familie: die zijn niet verrast", zei hij daar zelf over. In november 2022 liet de middenvelder van Bayer Leverkusen zijn haar al eens roze verven.

Andrich viel aan het begin van de tweede helft in tegen Spanje. Na tien minuten incasseerde hij een gele kaart, die hem een eventuele halve finale kost.

Volg de EK-kwartfinale tussen Spanje en Duitsland in ons liveverslag!