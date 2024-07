Koeman en aanwezige pers in een deuk door blunderende journalist

Een buitenlandse journalist heeft tijdens de persconferentie van Oranje op maandag de zaal meerdere keren flink aan het lachen gekregen. Naast een slechte audiokwaliteit sprak de journalist Koeman met de verkeerde naam aan.

Tijdens het laatste deel van de persconferentie, waarin journalisten op afstand vragen kunnen stellen, verschijnt er opeens een brede lach op het gezicht van Ronald Koeman, die verder nogal serieus en afstandelijk was. Opeens hoort men in de zaal: "Mister Michels, can you hear me?" Ronald Koeman reageert niet gelijk, omdat hij zich niet aangesproken voelt. Verder is de audiokwaliteit niet super. "Zit je in een tunnel?", vraagt de bondscoach lachend.

De journalist probeert het even later opnieuw, maar gaat wederom de fout in. Wanneer hij begint met 'meneer Michels', ligt de hele zaal weer dubbel. Koeman lijkt zichtbaar afgeleid, want hij kan zich niet meer de lange vraag focussen die erna volgt, die over het EK in 1988 ging, waar De Generaal zich als trainer onsterfelijk maakte. Als Koeman vraagt of de journalist de vraag weer kan herhalen, barst de zaal opnieuw in lachen uit.

Als de journalist zijn vraag voor de derde keer opnieuw begint, gaat het wel goed. "Oké meneer Koeman,", hoor je aan de andere kant van de lijn. De journalist wilde weten hoe Michels zich gedroeg tijdens het gewonnen EK van 1988, waar Koeman als speler actief was.

