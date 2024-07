Koeman geeft indirect sneer aan Driessen: 'Mensen die soms pen niet goed gebruiken'

Ronald Koeman en Valentijn Driessen zijn voor de halve finale een bakje koffie gaan doen. Daar had de journalist van De Telegraaf specifiek om gevraagd op een persconferentie na de groepsfase.

Koeman ging maandag met meerdere journalisten in gesprek. In gesprek met Noa Vahle van de SBS laat de bondscoach weten dat hij met plezier de conversaties is aangegaan. "Jawel. Het zijn ook gewoon goede mensen, die soms de pen misschien niet helemaal goed gebruiken." De bondscoach vond dat hij en zijn spelers meer respect verdiende, terwijl Driessen soms zeer kritisch kan zijn.

Koeman vindt het niet opvallend dat hij op het verzoek van Driessen is ingegaan. "Dat is logisch, het gebeurt ieder toernooi: de bondscoach schuift een keertje aan. Ik wilde ook niet direct na de achtste finale aanschuiven dan lijkt het net zo... Er werd namelijk gezegd: hij moet nu met ons gaan zitten. Maar dat bepaal ik, niet zij."

De bondscoach geeft zijn eigen team terloops een pluim. "We vonden het altijd mooi als de Italiaanse verdedigers zich voor een bal gooiden en dat vierden, maar als ik ons heb zien verdedigen tegen Turkije... Hoe wij de laatste tien minuten zijn doorgekomen met elkaar, dat vond ik heel mooi om te zien. We doen er alles aan om ver te komen en het vertrouwen groeit."

